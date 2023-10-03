03 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

УГМК-Застройщик построит в Кемерово жилье и частную клинику

В Екатеринбурге на полях форума 100+ состоялось подписание соглашений между УГМК-Застройщиком и администрацией Кемеровской области. Документы скрепили подписями гендиректор застройщика Евгений Мордовин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Заключено соглашение о строительстве высотного комплекса из семи зданий в Кемерово. Самое высокое будет достигать 150 м. Срок строительства – семь лет. Также губернатор и застройщик договорились о строительстве частного медцентра "УГМК-Здоровье" в Кемерово. 

"Принято решение о возведении адаптированного под Кузбасс проекта. Частная клиника должна работать по таким же стандартам, что и государственная. Выделим место для строительства клиники рядом с нашим медуниверситетом", - сказал Цивилев.

Стенд УГМК на форуме 100+(2023)|Фото: Накануне.RU

Ранее в Кемеровской области УГМК-Застройщик начал реализацию крупного проекта по развитию горнолыжного комплекса "Шерегеш". Для развития туристического потенциала девелопер создаст ключевую инфраструктуру, которая станет привлекательной для путешественников в любое время года. Помимо магазина и проката спортивного инвентаря, детского горнолыжного клуба, к услугам гостей будут гастрономические и развлекательные заведения. Это зарекомендовавшие на Урале кафе Breadway, грузинский ресторан, караоке-бар. Еще одной фишкой станет spa-центр с бассейном под открытым небом. "УГМК-Застройщик" получил разрешение на строительство второго десятиэтажного апарт-комплекса на 334 номера. Рядом с местом запланированного строительства уже возводится первый комплекс с апартаментами площадью от 23 до 72 квадратных метров, в которых предусмотрены эргономичные планировки и террасы под открытым небом. Дополнительно здесь разместится пятизвездочный апарт-отель на 165 номеров.

горнолыжный курорт "Шермонт" в Шерегеше(2023)|Фото: УГМК-Застройщик

Теги: УГМК-Застройщик, кемерово, комплекс высотных зданий


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