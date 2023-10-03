Число родившихся россиян в 2024 году будет минимальным с начала 90-х

Российское правительство ожидается, что абсолютное число родившихся в 2024 году снизится в 2024 году на 5,8%, но уже в 2026-м снижение замедлится до 0,9%. Этот прогноз содержится в материалах к проекту бюджета Социального фонда России.

По данным этих материалов в 2023 году рождаемость составит 1,245 млн человек – это минимум с 1999 года. Но дальше все будет еще хуже. В 2024 году родится 1,172 млн человек, в 2025-м – 1,153 млн человек, в 2026-м – 1,143 млн человек. Это худшие показатели с начала 90-х.

В постсоветской России пик числа родившихся пришелся на 2014 год – тогда родилось 1,943 млн человек. С тех пор рождаемость пошла на спад, пишет РБК.

Ранее Минтруд обозначил основные причины сокращения рождаемости: это снижения количества женщин в фертильном возрасте и неопределенность на рынке труда, которая вынуждает средний класс отказываться от репродуктивных намерений.