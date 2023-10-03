Житель Екатеринбурга, пропавший больше двух лет назад, найден мертвым

В Екатеринбурге нашли мертвым жителя города, который исчез больше двух лет назад.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", разыскивался Лев Семухин, которому на момент пропажи было 25 лет. С 14 сентября 2021 года его местонахождение оставалось неизвестным.

На этой неделе стало известно, что уральца нет в живых.

"Найден, погиб. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении поисковиков в соцсети.

Где и при каких обстоятельствах было найдено тело екатеринбуржца, не уточняется.