03 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Новом Уренгое субподрядчика осудили за смерть трех человек на вокзале

В Новом Уренгое субподрядчика по монтажу силового электрооборудования осудили за нарушение пожарной безопасности, из-за чего на железнодорожном вокзале станции Коротчаево погибли три человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В 2021 году мужчина по договору субподряда выполнял работы по монтажу и наладке силового электрооборудования в рамках выполнения строительных работ по железнодорожному вокзалу. Он представлял интересы своего знакомого, индивидуального предпринимателя. На него была возложена ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

Мужчина проявил преступную небрежность, позволив работникам поселиться в помещении вокзала, не предназначенного для проживания.

Ночью, 22 декабря в подсобке вокзала произошел пожар из-за замыкания электропроводки. При его тушении обнаружены тела трех рабочих, один из которых являлся несовершеннолетним – 2004 года рождения. По результатам судебно-медицинской экспертизы причиной их смерти стало острое отравление окисью углерода.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии - поселении.

Теги: Коротчаево, вокзал, пожар


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