СКР заочно предъявил обвинение главе ГУР Буданову за атаки БПЛА

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения в терроризме главе украинской разведки Кириллу Буданову.

Следствие обвинило в беспилотных атаках на регионы России, помимо Буданова, командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука, командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексея Неижпапу, командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергея Бурденюка.

По данным следствия, представители высшего военного руководства Украины причастны к более 100 ударам с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, Крыма и Севастополя и ряда других регионов.

Обвиняемых планируют объявить в розыск. СК также собирается ходатайствовать о заочном аресте фигурантов дела.

1 августа и 30 июля беспилотники атаковали "Москву-Сити", прилетело в одну и ту же башню — "IQ-квартал". Ранее, 24 июля, Москву атаковали по меньшей мере два беспилотника, по предварительным данным, объектами атак могли стать здания, связанные с силовыми ведомствами. До этого, в конце мая 2023 года, была аналогичная атака. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) после "падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве".