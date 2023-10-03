СМИ: Путин может объявить о желании еще раз стать президентом в ноябре

Неформальная президентская кампания в России может стартовать в ноябре. Владимир Путин может публично объявить о желании еще раз стать президентом на открытии выставки-форума "Россия", пишет "Ъ" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. При этом инсайдеры отмечают, что могут быть и другие варианты, окончательное решение примет только сам Путин.

Зато уже утверждена концепция кампании, которую будет проводить "кандидат от власти": Россия — отдельная цивилизация, "семья семей", для которой важны традиционные ценности, ее атакуют враги, но благодаря консолидации общества они ничего не добьются.