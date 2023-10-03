03 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Тюмени с областной, городской больницы и "скорой" взыскали деньги за смерть пациента

В Тюмени с городской больницы №5, областной клинической больницы №1 взыскали по 300 тыс. руб. со станции "скорой помощи" - 70 тыс. руб. за смерть пациента, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В суд истец обратился с гражданским иском с требованием возместить моральный вред за смерть отца истца. В октябре 2020 года отец истца почувствовал себя плохо. Он на протяжении двух дней пытался безрезультатно вызвать "скорую помощь". И только спустя два дня его осмотрел фельдшер неотложки. Несмотря на рекомендации по лечению и их соблюдение, состояние больного ухудшалось. Он был вынужден обратиться в горбольницу №5.

После осмотра терапевтом был отправлен домой для последующего лечения. Состояние пациента ухудшалось, только через девять дней он был госпитализирован в областную больницу №1. На фоне проводимого лечения 15 ноября 2020 года отец истца скончался.

Медицинская помощь, оказываемая пациенту, была с существенными дефектами. Кроме того, также были выявлены дефекты организационных мероприятий.

Решение суда не вступило в законную силу.

Теги: больница, смерть пациента, суд


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