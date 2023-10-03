На Урале оштрафовали водителя, возившего ребенка на задней полке авто

На Среднем Урале нашли водителя, возившего ребенка на задней полке автомобиля. Мужчина оштрафован.

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Госавтоинспекция Свердловской области изучила видео, опубликованное 2 октября в СМИ. На записи было видно, как водитель Mazda везет малолетнего пассажира без специального удерживающего устройства и не пристегнутым ремнем безопасности. При этом ребенок ехал сзади на полке.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении ГИБДД, установлено, что за рулем иномарки был 59-летний житель Асбеста. Уральца вызвали для составления административного материала. Сам он пояснил, что 6-летний ребенок капризничал и не хотел садиться в автокресло, а ехать было нужно, поэтому водитель и нарушил правила.

Автомобилисту выписан штраф в 3 тысячи рублей за нарушение ПДД при перевозке детей. Также полицейские провели с ним профилактическую беседу.

Напомним, недавно в Екатеринбурге нашли гонщика, устроившего дрифт в центре города. Его также привлекли к административной ответственности.