СМИ: Лисин хочет продать Первую грузовую компанию

Российский миллиардер Владимир Лисин может продать Первую грузовую компанию (ПГК) – одного из крупнейших операторов грузовых железнодорожных перевозок в стране. Переговоры о продаже компании находятся в продвинутой стадии, а сама сделка носит денежный характер, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке. Покупатель неизвестен.

ПГК создана в 2007 году, затем выделена из состава ОАО РЖД в рамках реформы. В 2011 году 75% минус 2 акции приобрела структура Владимира Лисина за 125,5 млрд руб. В 2012 году, выкупив у ОАО РЖД оставшийся пакет за 50 млрд руб., холдинг господина Лисина консолидировал 100% оператора.

Эксперты отмечают, что в чистом виде вагонный парк ПГК может стоить около 140 млрд руб., в целом оптимистичная оценка компании как актива может составить 200-220 млрд руб.

В сентябре стало известно, что другой актив Лисина – НЛМК –продала заводы по производству сортового проката в Калужской и Свердловской областях. НЛМК уже пытался продать сортовые активы в 2020-2021 годах.

В июле сообщалось, что состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $16,5 млрд с начала года. Так, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин за это время заработал $3,22 млрд, а его активы оценили в $23,1 млрд.