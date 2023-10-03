В Белом доме заявили об отсутствии средств на долгосрочную поддержку ВСУ

У Вашингтона больше нет денег на долговременную военную поддержку Киева, заявила представитель администрации США Карин Жан-Пьер.

По ее словам, средств достаточно, чтобы "удовлетворять срочные потребности Украины на поле боя в течение еще недолгого времени".

"Мы точно будем сохранять стабильными темпы поставок военной помощи. Однако это не долгосрочное решение", - цитирует ТАСС представителя Белого дома.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер сообщил о заморозке долгосрочных контрактных проектов с Киевом. Причиной этому стало отсутствие согласованной конгрессом помощи Украине.

1 октября президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. Это позволило устранить ожидаемый шатдаун деятельности американских властей.