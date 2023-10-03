На Урале сварщику отказываются платить компенсацию за тяжелые травмы на работе

На Среднем Урале сварщик получил переломы на работе, однако компания отказывается компенсировать травму и не признает ее производственной.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, 54-летний Вячеслав проработал электросварщиком пять лет. В августе 2018 года он приехал на станцию, поднялся на кран и сильно упал на бетон, получив переломы двух позвонков и обоих запястий.

По словам мужчины, когда начальник узнал об этом, то предложил списать все на бытовую травму, а если решит оформить производственную, то сварщика уволят. После нескольких месяцев лечения начались суды.

Адвокат Вячеслава говорит, что сотрудников якобы под угрозой увольнения заставляли молчать: только двое рабочих сказали, что видели и слышали о травме. В прошлом году уже бывший сварщик обращался в госинспекцию труда и писал заявления, но результатов это не дало. Компенсации мужчина так и не получил.