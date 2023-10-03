В Челябинской области открыли новое здание комплексного центра помощи бойцам СВО

Государственный фонд “Защитники Отечества”, созданный по указу президента, открыл свой филиал в Челябинской области. Двухэтажный современный центр расположен на Университетской Набережной, 123 и располагает всем необходимым для оказания комплексной поддержки бойцам СВО.

Открытие центра посетили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель фонда Анна Цивилева. Основная задача фонда в целом и нового филиала в частности – адресно, персонально сопровождать ветеранов, которые возвращаются с театра боевых действий домой, а также помогать и сопровождать семьи погибших бойцов, передает корреспондент Накануне.RU.

Бойцов, прибывших с линии боевого соприкосновения специальной военной операции, будут встречать здесь и оказывать всестороннюю помощь, обеспечивать современными протезами, санаторно-курортным лечением, лекарствами, предусмотрено и обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Напомним, что первоначально челябинский филиал «Защитников Отечества» размещался по временному адресу. И вот теперь в столице Южного Урала открыли новое здание, которое полноценно оснащено всем необходимым.

"Филиал мы открыли еще в мае во временном помещении, но поставили себе задачу сделать комплексный центр оказания помощи ветеранам СВО на базе фонда. Эту задачу мы успешно решили. Здесь находятся сотрудники фонда, организована вся инфраструктура для оказания любой помощи нашим ребятам, которые возвращаются с СВО и, конечно, членам их семей", - отметил губернатор Алексей Текслер.

В новом здании имеются все возможности для обеспечения полного сопровождения возвращения бойцов в мирную жизнь, рассказала на церемонии открытия центра Анна Цивилева.

“Благодарю губернатора Алексея Леонидовича за его персональное участие в создании филиала, который должен стать вторым домом для наших ветеранов и их семей”, – сказала председатель фонда «Защитники Отечества».

Новый центр в Челябинске оснащен тренажерным залом, также здесь можно будет воспользоваться пунктом проката технических средств реабилитации. А на время занятости родителей в центре для их детей предусмотрена игровая зона под присмотром опытных воспитателей. Интересно, что помимо специалистов, в роли социальных координаторов здесь все больше трудятся сами ветераны, мамы и вдовы погибших бойцов. Они работают не за деньги, а по убеждениям. Также близким ветеранов СВО помогут обучиться уходу за родственниками, которые получили травмы.

Строительство нового здания филиала фонда являлось одной из приоритетных задач правительства Челябинской области. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт отметила, что на Южном Урале, создавая филиал фонда, изучили опыт Москвы по реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями, посттравматическими стрессовыми расстройствами. Поэтому была детально проработана соответствующая инфраструктура.

Также, по словам вице-губернатора, создатели центра в Челябинске предусмотрели комфортный график работы, обратиться в филиал можно будет каждый будний день, кроме понедельника, и, что важно для обращения семьей - в выходные двери центра будут открыты. В будущем на базе центра планируется реализация проектов НКО.

В филиале можно получить любые услуги в режиме “одного окна”: от психологической и юридической помощи до получения профобразования и трудоустройства. Примечательно, что в центре можно будет воспользоваться и услугами МФЦ.

Руководитель челябинского филиала фонда "Защитники Отечества" Галина Гаврилова сообщила, что только за первые 4 месяца работы было зарегистрировано более 1,9 тысячи обращений. Около 50% этих запросов уже отработана.

"На первом месте обращения по поводу денежных выплат - не получили, получили не в полном объеме или не от всех организаций. Прежде всего, проблемными остаются выплаты от министерства обороны, президентские же и региональные выплаты, как правило, приходят в полном объеме", - рассказала Галина Гаврилова.

Новый центр в Челябинске оснащен тренажерным залом, также здесь можно будет воспользоваться пунктом проката технических средств реабилитации. А на время занятости родителей в центре для их детей предусмотрена игровая зона под присмотром опытных воспитателей. Интересно, что помимо специалистов, в роли социальных координаторов здесь все больше трудятся сами ветераны, мамы и вдовы погибших бойцов. Они работают не за деньги, а по убеждениям. Также близким ветеранов СВО помогут обучиться уходу за родственниками, которые получили травмы.

На открытии центра Анна Цивилева и Алексей Текслер встретились с бойцами СВО и членами семей погибших воинов, обсудили конкретные вопросы организации лечения военнослужащих, предоставления им земельных участков, социальную поддержку детей бойцов и другие вопросы. Также глава Челябинской области поблагодарил Анну Евгеньевну за помощь в открытии комплексного центра оказания помощи ветеранам СВО.

“Сегодня действительно знаковое событие. Благодарю Анну Евгеньевну за то, что мы вместе сегодня открываем филиал фонда “Защитники Отечества”, который обрел здесь свой постоянный дом. Мы сделаем все возможное, чтобы наши герои всегда здесь чувствовали себя не просто, как дома, а знали, что им всегда придет на помощь социальный работник, все те, кто призваны оказывать помощь. Мы в свою очередь сделаем все, чтобы это всегда происходило качественно, с должным вниманием и заботой по отношению к нашим героям”, — заявил Алексей Текслер.