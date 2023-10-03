03 Октября 2023
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Фото: Михаил Метцель ТАСС

СМИ: Кремль подыскивает доверенных лиц для "кандидата от власти" на выборах президента

Кремль начал подыскивать доверенных лиц для "кандидата от власти" на президентских выборах 2024 года. Регионы получили "разнарядку" по составлению списков подходящих людей, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству субъектов.

К кандидатам в доверенные лица предъявляют ряд требований: публичная поддержка президента и СВО, высокий уровень узнаваемости и доверия и низкий антирейтинг в своей аудитории.

В администрации президента, якобы, обозначили и перечень сфер, из которых требуется найти людей: здравоохранение и медицина, молодежь, религия, волонтерство, НКО, СВО, безопасность, оборонка, семья, дети, городская среда, СМИ, IT, сельское хозяйство, туризм, спорт, экология, бизнес всех размеров, образование.

Для доверенных лиц планируется провести обучение.

На выборах 2018 года у Владимира Путина было 476 доверенных лиц. В их числе хоккеист Александр Овечкин, телеведущий Дмитрий Губерниев, актеры Алексей Гуськов и Владимир Машков, певица Лариса Долина, пианист Денис Мацуев, рэпер Тимати, ректор МГУ Виктор Садовничий.

Теги: выборы поезидента, доверенные лица, кремль


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