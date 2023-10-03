В Тюмени пожар унес жизни двух человек

В Тюмени пожар унес жизни двух человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Пожар произошел минувшей ночью в частном деревянном доме по улице Уральской, 56. Погибли 45-летний мужчина и 38-летняя женщина. Проводится доследственная проверка. Следователи СК устанавливают все причины произошедшей трагедии. Опрошены очевидцы произошедшего. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ГУ МЧС России сообщили, что информация о пожаре поступила в 23.47.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем. В настоящее время пожар ликвидирован на общей площади около 100 кв. м. К тушению пожара привлекались шесть единиц техники и 21 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Причина пожара устанавливается.