Жителя Камчатки лишили гражданства РФ за призывы к экстремизму в отношении россиян

Жителя Камчатки, бывшего гражданина Украины, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

Установлено, что мужчина неоднократно размещал в социальной сети "ВКонтакте" призывы к расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти.

Как сообщает ТАСС, он стал гражданином РФ в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины.

Житель Камчатки был ранее осужден за оправдание и пропаганду терроризма. Суд назначил ему четыре года лишения свободы.

Ранее сына члена "Единой России" из Нягани Османа Имамерзаева осудили по уголовному делу за призывы к терроризму, а также включили в список экстремистов и террористов.