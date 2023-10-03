Подозреваемого в резонансном убийстве жительницы Екатеринбурга задержали, когда он пошел за пивом

Силовики задержали подозреваемого в резонансном убийстве жительницы Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 28 сентября в коттеджном поселке в Заречном обнаружили тело 39-летней жительницы уральской столицы с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Преступление вызвало общественный резонанс.

Накануне был задержан подозреваемый – официально неработающий и ранее судимый за мошенничество уроженец Томска. В последнее время он жил на Среднем Урале за счет случайных заработков. Фигурант был немедленно допрошен.

"Вину в совершенном преступлении он признал, пояснив, что познакомился с потерпевшей через объявление о строительных работах. Женщина привезла его к себе на участок в городском округе Заречный, где он и проживал, получая ежесуточно деньги за строительство на участке. Также он показал, что днем 26 сентября, находясь на этом же участке в коттеджном поселке, убил женщину из личной неприязни, будучи в состоянии опьянения, нанеся ей несколько ударов металлическим швеллером", - рассказали подробности в СК.

Со слов задержанного, убийство было совершено в ходе внезапно возникшей ссоры по поводу выплаты ему денег за часть работ. Мужчине уже предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый в жестоком убийстве жительницы Екатеринбурга, которая месяц назад на территории Заречного приобрела дачный участок, был задержан полицейскими из подразделения уголовного розыска.

"Сыщики "приняли" беглеца, когда тот, затарившись в одной из торговых точек на проспекте Победы города Каменск-Уральский, пытался спешно ретироваться, чтобы снова "залечь на дно". Среди его покупок были обычные товары – два батона, две палки колбасы, сигареты и пиво. Но утолить голод подозреваемому не удалось: на выходе из магазина представители МВД его молниеносно скрутили и этапировали в Заречный, по месту совершения преступления, для производства следственных действий, где у погибшей женщины были похищены личные вещи и легковой автомобиль "Рено". Далеко уехать на иномарке разнорабочий не смог, так как вскоре он не справился с управлением и врезался в дерево. Полиция уже передала подозреваемого для дальнейшей работы коллегам из Следственного комитета", - отметил полковник Горелых.

Как добавили в СК, сейчас фигурант проверяется на причастность к другим преступлениям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.