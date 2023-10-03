ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами брянский поселок Климово

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Повреждены несколько жилых домов и хозяйственных построек. Обследование территории поселка продолжается, написал Богомаз в телеграм-канале.

В конце августа ВСУ ударили по поселку Уразово в Валуйском районе Белгородской области кассетными боеприпасами. В результате обстрела осколочные ранения получили шесть мирных жителей.

Напомним, американская администрация выступила с утверждением, что Украине предоставила гарантии неприменения кассетных боеприпасов на территории России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.