03 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Генпрокуратура РФ выявила более 500 нарушений при продаже молока и воды

Генпрокуратура России выявила более полутысячи нарушений в продажах молока и воды.

По ним было вынесено 283 представления и заведено 122 уголовных дела. В июле в правоохранительные органы обратился глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов. Он заявил о возможном нарушении при торговле этими товарами в Марий Эл, Ставропольском и Хабаровском краях, Воронежской, Ивановской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской областей.

По поручениям Генпрокуратуры прокурорами данных регионов с привлечением специалистов Роспотребнадзора проведены проверки. По их результатам выявлены факты непредоставления предпринимателями сведений, предусмотренных правилами маркировки товаров, направление неполных или недостоверных сведений, отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов, нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, технических регламентов и иные.

В мае общественники попросили вернуть проверки в торговлю. Тогда Павлов говорил, что в I квартале количество нарушений в рознице — в 2–10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают "Известия".

Теги: Генпрокуратура, молоко, вода


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