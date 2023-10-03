03 Октября 2023
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Фото: me-forum.ru

Ветеранам могут предоставить льготы под строительство

В Госдуме предложили предоставить ветеранам боевых действий льготы на землю под жилищное строительство.

Соответствующий проект закона будет внесен на рассмотрение депутатов 3 октября. По словам одного из авторов инициативы, лидера партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, в Госдуму и региональные органы власти поступают с обращения ветеранов боевых действий и различных ветеранских общественных организаций с предложением закрепить право на льготное получение и приобретение земельных участков под жилищное строительство.

Как указал депутат, до 2005 года ветераны боевых действий могли получать бесплатную землю для индивидуального жилищного строительства, но потом эту и некоторые другие льготы заменили на денежную выплату. С 1 февраля 2022 года ее размер составляет 3 тыс. 481 руб.

Миронов напомнил, в каких тяжелейших условиях, связанных с постоянными рисками для здоровья и жизни, светские и российские военнослужащие продемонстрировали верность присяге и своей Родине, мужество, отвагу и огромное терпение. Он считает, что принятие инициативы позволит оказать дополнительную социальную поддержку ветеранам за их героизм, проявленный в ходе выполнения боевых задач по защите государства, поддержанию международного порядка и безопасности в мире, сообщают "Известия".

Теги: ветераны, строительство, льготы


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