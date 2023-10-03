03 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России за год подержанные машины подорожали на 39%

С осени 2022 года стоимость подержанных автомобилей в России увеличилась почти на 40%.

В ряде сегментов цены подскочили на 80%. В III квартале текущего года продажи продержанных автомобилей увеличились на 14,2%, следует из данных анализа рынка, проведенного специалистами "Авито Авто". За это же время стоимость машины с пробегом увеличилась на 39,1% и сейчас составляет 640 тыс. руб.

Наиболее заметный рост отмечается в сегменте автомобилей стоимостью 1,5–3 млн руб., а также на машины дороже 3 млн руб. Согласно исследованию, эти автомобили в июле–сентябре стали дороже на 81,8 и 80,6% соответственно. Однако если рассматривать ситуацию по сравнению с прошлым годом, то цены на такие машины с пробегом остались примерно на том же уровне. В сегменте 1,5–3 млн руб. за год рост составил 1,7%, а сегменте от 3 млн рублей цены даже снизились на 1,6%.

Как напомнили эксперты, подержанные автомобили всегда дорожают вслед за новыми. Рост курса рубля, а также повышение утилизационного сбора уже привели к повышению цен на новые машины, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России наблюдается резкий рост продаж электромобилей.

Теги: автомобили, транспорт, авторынок


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