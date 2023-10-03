Пользователей электросамокатов в России обяжут страховаться

Постоянных пользователей электросамокатов и электровелосипедов, среди которых курьеры, обяжут оформлять страхование гражданской ответственности.

Инициатива принадлежит депутатам Госдумы РФ. Ее положительно оценил Центробанк. Как считает регулятор, первый шаг перед внедрением меры — ужесточение допуска к самокатам, идентификация пользователей, порядок фиксации дорожных происшествий.

Как заявил разработчик предложения депутат Госдумы Александр Якубовский, это одна из эффективных мер, которая позволит компенсировать причиненный ущерб, как здоровью, так и имуществу граждан, если он будет причинен с использованием СИМ.

Как отмечает ЦБ РФ, внедрение страхового инструмента не является способом обеспечения безопасности дорожного движения и снижения количества такого рода ДТП.

Директор по страхованию группы компаний BestDoctor Денис Гаврилов говорит, введение страхования для СИМ — по аналогии с ОСАГО для автомобилистов и мотоциклистов — поможет, во-первых, выявить и решить назревшие проблемы, а во-вторых, снизить аварийность за счет внедрения материальной ответственности.

Как говорят эксперты, мера поможет снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, сообщают "Известия".

Тем временем, Минпросвещения включит в учебные планы обучение правилам использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в части получения базовых знаний и основ безопасного движения на электросамокатах.