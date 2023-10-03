ЦБ РФ пригрозил банкам штрафами за навязывание ненужных услуг

Центробанк России стал чаще выявлять нарушения при продаже банками страховых и инвестиционных продуктов.

В связи с ростом обмана со стороны кредитных учреждений регулятор готовит законодательные предложения по кратному увеличению штрафов за навязывание финансовых учлуг.

Как заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, еще весной Банк России выявил ряд нарушений при продаже особенно крупными банками страховых и инвестиционных продуктов. Проверки будут повторены этой осенью. Если нарушения выявят вновь, председатель ЦБ РФ пообещала принять жесткие меры.

"Мы видим проблему в онлайн-кредитовании, которое приводит к покупке и скрытых страховок, и других ненужных услуг для людей. В том числе беспокоит практика, когда нет четкого понимания, какие действия подтверждаются через смс, проверочными кодами. Есть случаи, когда гражданину выдается кредит с включенной в него огромной суммой страховки. Человек не осознает, что он подтверждением по смс одновременно одобряет эту страховку", - заявила Набиуллина.

Она отметила, что такая практика является прямым нарушением закона (в частности, когда банки заранее проставляют согласие на получение услуги, причем делают это в скрытом виде).

Как заявил зампредседателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев, мисселинг (навязывание банками различных финансовых услуг) при продаже дополнительных услуг в финансовой сфере почти всегда начинается как попытка восполнить выпадающие по той или иной причине доходы от основной деятельности.

Эксперт НИФИ Минфина России и портала "Моифинансы.рф" Мария Соловиченко считает, что причина банковского мисселинга прежде всего в слепой погоне за выручкой как на уровне банка, так и его сотрудниками.

По словам экспертов, развитие финуслуг и их встраивание с помощью цифровых технологий во все остальные виды услуг делают еще более актуальным развитие поведенческого надзора и его законодательное регулирование, сообщают "Известия".