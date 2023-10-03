03 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесут законопроект о введении прогрессивной шкалы налогооблажения на доходы физлиц

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР вносит на рассмотрение проект закона об установлении прогрессивной шкалы налогооблажения на налог с доходов физических лиц вплоть до 35%.

Автор инициативы - депутат Ярослав Нилов. Он предложил внести изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым налоговая ставка с доходов физлиц устанавливается от 0% до 35% в зависимости от величины дохода. При доходе менее или равном 360 тыс. руб. за налоговый период ставка остается нулевой. При доходах от 360 тыс. до 5 млн руб. придется заплатить 13%. 15% - за превышение доходов в 5 млн руб.

Доход от 10 до 50 млн руб. будет облагаться налогом в 1 млн 353,2 тыс. руб., а также 25% налогом от суммы, превышающей 10 млн руб. Доход в 50 до 100 млн руб. предложено облагать налогом в 11 млн 353,2 тыс. руб., при том, что 30% взимаются от суммы дохода свыше 50 млн руб. 35% будут платить те граждане, чей доход превышает 100 млн руб., а также взимается налог в размере 26 млн 353,2 тыс. руб.

По словам депутатов, введение прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц "позволит не только повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации".

Между тем, именно реформирование подоходного налогообложения и, в частности, введение прогрессивной шкалы НДФЛ — одна из первоочередных мер по развитию промышленного производства и выводу нашей страны из кризиса. Именно она обеспечивает покупательский спрос и справедливое распределение доходов.

Теги: налоги, доходы, физлица


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