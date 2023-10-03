03 Октября 2023
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В России сотрудникам органов принудительного исполнения могут разрешить носить оружие

В России сотрудникам органов принудительного исполнения могут разрешить ношение и хранение огнестрельного оружия и спецсредств.

Об этом следует из проекта закона Минюста РФ. Он появился  на портале проектов нормативных правовых актов. Если закон будет принят, оружие получат не только судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, но и другие сотрудники органов принудительного исполнения.

У них будет право отражать нападения на судей, заседателей, участников судебного процесса и свидетелей, а также на россиян и сотрудников ФССП, когда их жизнь и здоровье подвергаются опасности. Также они смогут защищаться и защищать других людей от насилия, опасного для жизни или здоровья, и обезвреживать опасных животных.

Стрелять на поражение запрещается в женщин, в лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден, ‎за исключением случаев вооруженного сопротивления, группового или вооруженного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан.

Теги: оружие


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