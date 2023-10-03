Аэрофлот "очистил" еще 17 иностранных воздушных судов

Группа компаний "Аэрофлот" завершила страховое урегулирование с ирландской лизинговой компанией SMBC Aviation Capital по 17 иностранным воздушным судам.

16 самолетов были в собственности SMBC, еще один борт – в управлении. В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот", сообщает пресс-служба авиакомпании. Теперь право собственности на лайнеры перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания НСК" которая выплатила сумму урегулирования.

Детали сделки и сумму компенсации авиакомпания не раскрывает. Переговоры с другими лизингодателями продолжаются.

Напомним, в сентябре российский национальный авиаперевозчик "Аэрофлот" вывел из Бермудского реестра еще 18 лайнеров группы, доведя их общее количество до 120 бортов - это 45% от всего импортного парка.