03 Октября 2023
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Фото:Википедия

Аэрофлот "очистил" еще 17 иностранных воздушных судов

Группа компаний "Аэрофлот" завершила страховое урегулирование с ирландской лизинговой компанией SMBC Aviation Capital по 17 иностранным воздушным судам.

16 самолетов были в собственности SMBC, еще один борт – в управлении. В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот", сообщает пресс-служба авиакомпании. Теперь право собственности на лайнеры перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания НСК" которая выплатила сумму урегулирования.

Детали сделки и сумму компенсации авиакомпания не раскрывает. Переговоры с другими лизингодателями продолжаются.

Напомним, в сентябре российский национальный авиаперевозчик "Аэрофлот" вывел из Бермудского реестра еще 18 лайнеров группы, доведя их общее количество до 120 бортов - это 45% от всего импортного парка.

Теги: Аэрофлот, авиакомпании, самолеты, авиация


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