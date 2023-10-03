СМИ: сын Пригожина унаследует состояние отца

Сын бывшего руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Павел унаследует состояние отца.

Как сообщает британское издание The Times, российский бизнесмен, разбившийся в авиакатастрофе в Тверской области, оставил сыну большую часть наследства. Из завещания следует, что Павел получит трехэтажный дом в Санкт-Петербурге, девять акционерных обществ, акции кейтеринговой компании "Конкорд" и всех ее филиалов, а также группу компаний "Вагнер".

В случае смерти Пригожина-младшего наследство должно быть разделено между вдовой Пригожина Любовью, двумя сестрами Павла и внуком Евгения Пригожина.

Официальное состояние Пригожина оценивается в 14,6 млрд руб. Однако по данным СМИ, цифра приближается к 2 трлн.

Ранее на месте гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина под Тверью появился памятник.