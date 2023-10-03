03 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Мишустин распорядился повысить зарплаты госслужащих и бюджетников

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении заработной платы бюджетников, государственных служащих, а также гражданского персонала воинских частей.

Об этом следует из распоряжения на официальном портале правовой информации. В документе сказано, что федеральные госорганы и учреждения должны принять меры по увеличению оплаты труда с 1 октября на 5,5%. Также произошло повышение зарплат военнослужащих. Премьер-министр утвердил индексацию на 10,5% еще в конце июня.

Тем временем, в России медицинские работники из разных субъектов отмечают снижение зарплат.

Теги: Мишустин, госслужащие, бюджетники, зарплаты


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