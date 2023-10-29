30 Октября 2023
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Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК открыла на ЧТПЗ новый экологический комплекс AQA Баланс

Трубная металлургическая компания (ТМК) дала старт работе на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), входящем в ТМК, современного комплекса по очистке промышленно-ливневых стоков AQA Баланс, который позволит создать единую систему оборотного цикла чистой воды на предприятии и повысить экологическую эффективность завода.

Как сообщает пресс-служба ТМК, максимальная производительность нового объекта – 237 600 кубометров воды в месяц. Инвестиции в проект составили 1,8 млрд рублей. Технология нового комплекса предполагает многоуровневую систему очистки стоков, образующихся в процессе трубопрокатного производства, а также ливневых стоков, которые появляются в результате естественного выпадения осадков и паводков. AQA Баланс будет очищать воду от нефтепродуктов, взвешенных и органических веществ, металлов и солей.

Сообщается, что после очищения в новом комплексе вода будет возвращаться в оборотный цикл производства ЧТПЗ, а излишки, доведенные до нормативов водоёмов рыбохозяйственного значения 1-й категории, что в разы выше требований к питьевой воде, будут отводиться в озеро Шелюгино.

Комплекс по очистке промышленно-ливневых стоков AQA Баланс на Челябинском трубопрокатном заводе(2023)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Теги: Трубная металлургическая компания, AQA Баланс, очистка, комплекс


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