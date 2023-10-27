Суд приговорил ученого Губанова к 12 годам за госизмену
Мосгорсуд приговорил ученого Анатолия Губанова к 12 годам колонии строгого режима за госизмену.
Подробности дела не раскрываются из-за грифа "совершенно секретно", передает РИА Новости.
Напомним, ученый был арестован в декабре 2020 года по подозрению в государственной измене. СМИ писали, что его обвиняют в передаче зарубежным странам секретных разработок в авиационной промышленности.
Также сообщалось, что Губанов работал преподавателем МФТИ на кафедре "Физика полета". Доцент и кандидат технических наук читает курс "Практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов".