Суд приговорил ученого Губанова к 12 годам за госизмену

Мосгорсуд приговорил ученого Анатолия Губанова к 12 годам колонии строгого режима за госизмену.

Подробности дела не раскрываются из-за грифа "совершенно секретно", передает РИА Новости.

Напомним, ученый был арестован в декабре 2020 года по подозрению в государственной измене. СМИ писали, что его обвиняют в передаче зарубежным странам секретных разработок в авиационной промышленности.

Также сообщалось, что Губанов работал преподавателем МФТИ на кафедре "Физика полета". Доцент и кандидат технических наук читает курс "Практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов".