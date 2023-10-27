Когда придет потепление. Власти Екатеринбурга пообещали убрать гололед в ближайшие дни

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов пообещал, что скользко на тротуарах не будет уже через несколько дней. Синоптики с его словами согласны - они прогнозируют потепление в первых числах ноября.

"В ближайшие дни всю скользкость с тротуаров уберем. Возьму на контроль, задам вопросы нашим коллегам, главам администраций районов. У них всего достаточно, они полностью готовы", - заявил Бубнов в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, в целом со снегопадом справиться удалось, пусть и не с первого дня. Сейчас на проезжей части ситуация лучше, чем на тротуарах. Большой объем работы, непрекращающиеся всю ночь осадки с понижением температуры и противогололедный материал, который не везде дал ожидаемый эффект: все это привело к тому, что по тротуарам горожанам все еще приходиться ходить крайне осторожно. На этот счет, как отмечает Бубнов, у него с коллегами был "разбор полетов".

Тем временем синоптики Уральского гидрометцентра отметили, что уже в первых числах ноября теплый атлантический воздух принесет непродолжительную оттепель и осадки. На этот раз больше их будет на севере Свердловской области.

Кто быстрее справится с главной причиной шишек и переломов горожан в осенний период - коммунальщики или потепление, узнаем в ближайшие дни.