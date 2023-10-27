ЦБ повысил прогноз по инфляции – в 2023 году она составит до 7,5%

Центральный банк России повысил прогноз по инфляции на 2023 год. Регулятор считает, что в годовом выражении рост цен составит 7-7,5%. При этом до сих пор ЦБ надеется, что в 2024 году инфляция внезапно снизится практически в два раза и будет находиться в диапазоне 4-4,5%. Что должно произойти, чтобы инфляция так резко перестала расти в текущих условиях, ЦБ не сообщает.

"Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. В среднем за III квартал рост цен с поправкой на сезонность составил 12,1% в пересчете на год (по сравнению с 5,1% в II квартале). Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,6% (по сравнению с 5,7% в II квартале). Годовая инфляция, по оценке на 23 октября, повысилась до 6,6% после 6% в сентябре", - говорится в релизе ЦБ, посвященном изменению ключевой ставки.

В Центральном банке отмечают, что инфляция проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. А производители повышают цены из-за ослабления рубля и дефицита рабочих рук.