28 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Минздраве Дагестана идет обыск по делу о хищении более 40 миллионов рублей

В министерстве здравоохранения Дагестана идут обыски по уголовному делу о хищении более 40 миллионов рублей в период пандемии. коронавируса.

По данным ФСБ, с конца 2021 по начало 2022 года минздрав республики заключил два государственных контракта по завышенным ценам на поставку реагентов для выявления антигенов COVID-19. По предварительным данным, ущерб оценивается в 42 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой", пишет РИА Новости.

В ноябре прошлого года следователи объявили в розыск бывшего заместителя министра здравоохранения Дагестана по подозрению в махинациях при поставке аппаратов искусственной вентиляции легких.

По данным МВД, деньги выделялись на приобретение медицинского оборудования для Центра инфекционных болезней имени С.М. Магомедова в городе Махачкале. Контракт заключался в марте 2020 года - в преддверии пандемии COVID-19.

Теги: минздрав дагестана, обыск, хищение


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