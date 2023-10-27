В Минздраве Дагестана идет обыск по делу о хищении более 40 миллионов рублей

В министерстве здравоохранения Дагестана идут обыски по уголовному делу о хищении более 40 миллионов рублей в период пандемии. коронавируса.

По данным ФСБ, с конца 2021 по начало 2022 года минздрав республики заключил два государственных контракта по завышенным ценам на поставку реагентов для выявления антигенов COVID-19. По предварительным данным, ущерб оценивается в 42 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой", пишет РИА Новости.

В ноябре прошлого года следователи объявили в розыск бывшего заместителя министра здравоохранения Дагестана по подозрению в махинациях при поставке аппаратов искусственной вентиляции легких.

По данным МВД, деньги выделялись на приобретение медицинского оборудования для Центра инфекционных болезней имени С.М. Магомедова в городе Махачкале. Контракт заключался в марте 2020 года - в преддверии пандемии COVID-19.