ЛДПР предлагает устанавливать предельные цены на непродовольственные товары

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому Правительству РФ предложено предоставить полномочия по ведению на территории одного или нескольких регионов предельно допустимых розничных цен на отдельные непродовольственные товары.

Соавтор законопроекта Ярослав Нилов отмечает, что, согласно закону о регулировании торговой деятельности, Правительство вправе устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Но это необходимо распространить и на социально значимые непродовольственные товары.

Однако Правительство инициативу не поддерживает. В отзыве говорится, что в случае введения предельных розничных цен торговцы могут потерять экономическую заинтересованность, и это приведет к дефициту товаров.