28 Октября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Служба занятости населения Владимирской области - финалист Всероссийского конкурса профмастерства

Минтруд России утвердил список участников финального этапа второго Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости. В номинации «Лучший проект Центра занятости» регион представит совместный проект филиалов «Гусь-Хрустальный» и «Муромский» Центра занятости населения «Экосистема сервисов и услуг по организации профориентационной работы под потребности рынка труда муниципальных образований Владимирской области», а в номинации «Лучший Центр занятости населения России» – филиал «Муромский» ЦЗН, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

В этом году Оргкомитет рассмотрел 132 заявки. Чтобы выбрать из них финалистов, жюри проанализировало 609 документов, 130 видео, столько же фото и презентаций и более 400 дополнительных материалов.

В номинации «Лучший ЦЗН России» в финал вышли 14 центров занятости, в номинации «Лучший проект Центра занятости» жюри назвало 19 финалистов в категориях «Лучший сервис службы занятости населения», «Лучший проект службы занятости по реализации государственных приоритетов» и «СЗН – лидер модернизации». Победителей определят к 1 декабря 2023 года.

работа россии(2023)|Фото: avo.ru

«Поздравляю конкурсантов с выходом в финал. Вы настоящие профессионалы и уже доказали свою высокую квалификацию на региональных этапах конкурса», – отметил министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев.

Напомним, что в регионе в рамках нацпроекта «Демография» проходит модернизация службы занятости – внедряется новый формат оказания услуг и сервисов с учётом жизненных обстоятельств и бизнес-ситуаций клиентов.

В прошлом году проект «Сервисный подход при решении вопроса кадрового обеспечения работодателей на территории Владимирской области» одержал победу в номинации «Лучший проект», центр занятости населения города Владимира занял 2 место в категории «Лучший Центр занятости населения России 1-го уровня».

Теги: служба занятости, конкурс профмастерства, работа россии


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