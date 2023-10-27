28 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутат Николаев: "Цифра" все больше подчиняет нас себе

Цифровизация не просто опасна утечками персональных данных, о чем всегда говорят при обсуждении рисков. Цифровое пространство просто подчиняет нас себе и начинает нами управлять. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Николаев, который рассказал свою историю.

Он купил билеты на поезд в Санкт-Петербург и обратно. При этом они автоматически оказались размещенными на "Госуслугах", хотя никакого разрешения на это из базы данных РЖД он не давал. На проверку ушло 10 минут. Также он заметил, что на "Госуслугах" размещена ошибочная информация, которая давно устарела. Чтобы ее исправить, он заполнил и отправил необходимые формы, на что ушло еще не менее 10 минут. Это заставило его задуматься о свойстве "цифры", которое все больше проявляется, - она подчиняет себе и заставляет работать на нее, забирая время человека.

"Не цифра работает на нас, а уже мы работаем на цифру. Остается все меньше времени, которое мы можем позволить себе провести без компьютера, гаджета или цифрового пространства, к которому мы привязаны все чаще "добровольно-принудительно". <...> Любая ошибка, допущенная цифровой системой, заставляет нас бросать запланированные дела, семью и начинать работать на эту систему", - написал депутат.

Люди постоянно заполняют какие-то формы и боятся пропустить момент, когда в систему нужно загрузить те или иные данные. Что с этим делать, неизвестно, заключил Николаев.

Теги: цифоровизация


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