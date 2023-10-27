28 Октября 2023
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Фото: скриншот видео &quot;Уральский общественник&quot; / t.me/Chukreev1992

В Екатеринбурге нашли гараж, где готовили пирожки на столе с наркотиками

В Екатеринбурге был обнаружен гараж, в котором готовилась выпечка в антисанитарных условиях. На "производство" пожаловались местные жители, проживающие по соседству, после чего к проверке подключился уральский общественник Дмитрий Чукреев.

Гараж с "адской кухней" находится на улице Викулова, 135. Внутри бегают тараканы, а повар прямо на столе хранит наркотики. Мясо разделывается на грязных столах, лук чистится практически на полу, а готовую выпечку оставляют на решетке старой кровати, через которую на пол стекает жир.

"Друзья, после этого видео вы перестанете покупать самсу и другую выпечку в ларьках и киосках", - пишет активист в своих соцсетях.

В свою очередь хозяин "производства" заверяет, что готовит для строителей и действует в рамках закона. Как заявил Чукреев, вся информация будет передана в прокуратуру.

Напомним, что в мае был накрыт подпольный цех по производству алкоголя. Коньяк и вино производилось в антисанитарных условиях прямо в частном доме в селе Косулино под Екатеринбургом.

Теги: выпечка, наркотики, антисанитария, гараж, Екатеринбург


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