Айтишники на удаленке получают больше тех, кто ходит на работу в офис - исследование

HR-эксперты выявили значительную разницу между зарплатами, которые предлагают айтишникам, работающим в офисе, и таким же специалистам на удаленке, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование HeadHunter и компании "Технократия". В целом до 40% вакансий в IT-отрасли приходится на удаленку.

Исследование показало, что крупные компании официально о разнице в зарплатах не сообщают, их представители заявляют, что уровень дохода не зависит от формата работы, а только от способностей и профессионализма кандидата. Но на деле оказывается, что так называемые специалисты высшей категории на удаленке получают в среднем на 70 тыс. руб. больше (их средняя зарплата составит почт 270 тыс. руб. в месяц). Со снижением категории разница сокращается, у младших сотрудников она может составлять всего 6 тыс. руб.

Эксперты связывают тренд на удаленку с релокацией, которая продолжается, несмотря на радужные заявления властей о массовом возвращении специалистов в РФ. Участники рынка говорят, что значительная часть высококлассных специалистов даже не рассматривает вакансии, где требуется обязательный выход на работу в офис.