28 Октября 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский "Водоканал" заплатит своему рабочему полмиллиона за полученные травмы

МУП "Водоканал" выплатит своему сотруднику 500 тыс. рублей за травму, полученную на производстве. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 2 февраля текущего года в столярном помещении насосной станции по ул. Бычковой в Екатеринбурге. Пострадавшему столяру и его коллеге слесарю поручили собрать и установить строительные леса. Оценив их устойчивость, рабочие решили начать установку ограждений под настилом строительных лесов. Для подъема на них использовалась приставная лестница, на которую и забрался пострадавший. Когда одной ногой он уже был на лесах, а второй все еще на лестнице, первые пошатнулись. Другой рабочий сразу притянул леса к стене для большей устойчивости, однако вместо этого упала лестница, из-за чего столяр все равно потерял равновесие и упал на бетонный пол.

Сотрудника "Водоканала" сразу же госпитализировали. Медики диагностировали ему оскольчатый перелом крыла левой повздошной кости, множественные переломы ребер слева и травматический шок, что относится к категории тяжелых травм.

Госинспектор труда при проверке установил нарушения государственных требований охраны труда со стороны МУП "Водоканал". В их числе: неудовлетворительная организация производства работ, включая нарушение допуска к работам с повышенной опасностью, недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, неприменение работником средств индивидуальной защиты вследствие необеспеченности ими работодателем.

В интересах пострадавшего, прокуратура направила иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, потребовав взыскать с компании в пользу рабочего 500 тыс. рублей. Суд полностью удовлетворил изложенные требования. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Теги: травма, суд, рабочий, МУП Водоканал


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