28 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Рогозин хочет создать в Запорожье "рай для разработчиков БПЛА"

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил о намерении создать в регионе "рай для разработчиков БПЛА". Он перечислил преференции, которые власти готовы предоставить желающим поехать в прифронтовой район работать.

"Я не шучу. Максимальные льготы, господдержка, наличие свободных производственных мощностей, а также полигонов, где можно летать и все испытывать. Да и близость фронта для толковых инженеров-естествоиспытателей - это не минус, а, наоборот, преимущество, так как только реальная боевая обстановка позволит проверить эффективность и надежность создаваемых изделий", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

"Когда СВО закончится, современные и высокотехнологичные БПЛА можно и нужно будет использовать и в гражданской, мирной жизни - сельском хозяйстве, в работе МЧС, ГИБДД, транспортных служб, а также при подготовке кадастра и размежевания территорий, в целом - в обеспечении высокодетальной гражданской аэрофото- и видеосъемки местности в интересах развития регионов и укрепления безопасности людей", - добавил экс-глава Роскосмоса.

Теги: дмитрий рогозин, бпла, разработчики


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