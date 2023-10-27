Самый большой стадион с "умной" площадкой открыли в Сургутском районе

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем telegram-канале сообщил об открытии в Солнечном самого большого стадиона с "умной" площадкой и привел детали реализации проекта. Стоимость объекта 89 млн руб., 62 млн из которых – деньги бюджета Сургутского района, 27 – федеральные и региональные средства.

"На стадионе на улице Сибирской, 22, была проведена реконструкция. Всего за четыре месяца там создали современное футбольное поле с искусственным покрытием, дренажную систему, ливневую канализацию, зрительские трибуны, семь функциональных спортивных зон. Среди них – мини-футбольная, баскетбольная, волейбольная, площадка для воркаута и сдачи нормативов ГТО. А также секторы для прыжков в высоту и длину", - рассказал Андрей Трубецкой.









Помимо размера у стадиона есть еще одна отличительная черта, отметил Андрей Трубецкой. Там установили первую в Сургутском районе "умную" площадку. Она построена в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". Всего в стране будет 250 таких локаций, и одна из них уже заработала в Сургутском районе.





"Умная" площадка представляет собой зону со спортивными тренажерами, оснащенными специальными QR-кодами. С их помощью любители спорта смогут ознакомиться с программами упражнений, разработанными специально для этих тренажеров. Особенно полезным оборудование будет для новичков.









Стадион сможет принимать поселковые соревнования, на нем будут заниматься ребята из местной школы. Но самое главное – он будет открыт для всех жителей Солнечного. В следующем году на его территории планируется установить четыре мачты освещения, что позволит объекту функционировать и в темное время суток.

"В будущем рассчитываем подобный объект построить в Лянторе. Для этого уже направили заявку в округ на выделение финансирования", - сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.



