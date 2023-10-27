Строящуюся при помощи фонда святой Екатерины часовню освятил Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений

Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений освятил купола часовни в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина».

Часовня строится рядом с главным управлением МЧС России по Свердловской области. Строительство финансирует Фонд святой Екатерины.

«Мне кажется, очень красиво получилось. Это место, эта часовня, в которой пребывает нечто неземное, нечто святое. Это как в душе: вот вы живете, ходите на работу, возвращаетесь домой к семье, постоянная житейская суета. Но настают моменты, когда мы останавливаемся, заглядываем внутрь, когда мы задаемся вопросами о смысле жизни, есть ли в моем сердце место для Бога. Здесь, на этой площади, место для Бога есть», — обратился владыка Евгений к сотрудникам МЧС.

Инициатором строительства часовни выступил руководитель главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

В своей речи он поблагодарил митрополита Евгения и учредителей Фонда святой Екатерины и отметил, что первая служба в часовне намечена на 8 декабря. Планируется, что на богослужение приедет министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Сейчас внутри часовни идут строительные работы, там утепляют и штукатурят стены.

Икона «Неопалимая Купина» рассказывает о явлении пророку Моисею на горе Хорив (Синай) горящей, но не сгорающей купины (куста), что толкуют как прообраз Богоматери. Икона образована двумя четырехконечными звездами, наложенными друг на друга, в центре которых находится Божья Матерь с Младенцем Христом.