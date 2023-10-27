28 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесли поправки о неприменении ареста к беременным и отцам-одиночкам

В Совете Федерации разработали поправки к проекту закона Верховного суда, которыми предлагается не отправлять в СИЗО беременных женщин, а также отцов-одиночек, если они воспитывают ребенка до 14 лет.

Как сообщил автор инициативы, председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, мера пресечения в виде заключения под стражу не должна распространяться и на матерей, если в семье есть ребенок до 14 лет. Поправки направлены в комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. Как отмечает сенатор, это должно защитить семью "от необоснованного, нередко нецелесообразного разлучения детей и родителей на этапе, когда родитель еще не признан виновным в совершении преступления".

Документ предусматривает исключения, когда беременным женщинам и отцам-одиночкам не получится избежать заключения под стражу. Это, например, подозрение (обвинение) в совершении особо тяжкого преступления, в призывах к терактам, оправдании и пропаганде терроризма.

Кроме того, арест всё же может быть применен, если подозреваемый или обвиняемый не имеет места жительства, скрылся от органов предварительного расследования или от суда, нарушил ранее избранную меру пресечения, сообщают "Известия".

Теги: арест, Госдума, отцы, матери


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