Россияне назвали главными страхами вражеские беспилотники, ослабление рубля и рост цен на бензин

Главным источником страхов граждан России в третьем квартале стали вражеские беспилотные летательные аппараты.

Об этом говорится в докладе в рамках "Национального индекса тревожностей. КРОС", подготовленного одноименной коммуникационной компанией.

В июле—сентябре суммарный индекс тревожности, связанный с атаками дронов, составил 811,1 медиаюнга. Это почти в три раза больше, чем у ближайшего страха, вызванного падением рубля (273,2 медиаюнга), а также больше, чем индекс всех остальных зафиксированных экспертами страхов, вместе взятых (713,7 медиаюнга).

Помимо беспилотников и падения рубля, в ТОП-10 главных причин для тревоги россиян вошли рост цен на бензин (69,1 медиаюнга), сложности с поездками в Европу (66,3), ситуация в гражданской авиации (62,3), утрата позиций в космосе (60,6), электросамокатчики (59,8), слухи о мобилизации (59), подорожание такси (34,8) и отсутствие в прокате голливудского кино — "Барби" и "Оппенгеймера" (28,7).

По словам экспертов, в целом вторая половина года началась спокойнее, чем закончилась первая, а на смену военным страхам пришли экономические и даже культурные, сообщает "Коммерсант".