28 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Законопроект: россияне смогут заключить брак в МФЦ

Министерство юстиции России разработало поправки в Семейный кодекс и закон "Об актах гражданского состояния".

Он позволяет гражданам регистрировать браки в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Соответствующий проект закона опубликован для обсуждения на портале нормативных правовых актов. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, документ предлагает расширить перечень услуг, которые на основании регионального закона могут предоставлять МФЦ, государственной регистрацией заключения брака.

Жениться в МФЦ смогут россияне, не состоящие в браке либо уже расторгнувшие предыдущий брак. Не будут доступны в многофункциональных центрах торжественные регистрации, заключение брака на дому, в больнице, а также заключение брака с гражданином, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свободы.

В центрах также будут выдавать повторные свидетельства о браке, если в них не нужно будет вносить изменения. Ожидается, что положения законопроекта вступят в силу через 90 дней после официального опубликования документа, сообщают "Ведомости".

Теги: законопроекты, МФЦ, брак


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