Депутаты Нижневартовска настаивают на обустройстве в городе кольцевых развязок

Доволен в Нижневартовске светофорами только тот, кто не выходит из дома. Это факт, который жители считают очевидным. Есть еще один факт - светофоры настроены в соответствии с новыми национальными стандартами.

Как альтернативу для решения проблемы пробок в городе депутаты Думы Нижневартовска предложили внедрять на дорогах города кольцевые развязки. Тем более, что опыт их применения в Нижневартовске уже имеется – это кольцо на пересечении улиц Ленина и Чапаева, Интернациональной и Ханты-Мансийской, Ханты-Мансийской – 60 лет Октября и Лопарева.

Администрации города Нижневартовска народные избранники еще больше года тому назад дали протокольное поручение - проработать вопрос и внедрить кольцевые развязки там, где это целесообразно и возможно.

Городские чиновники уже выходили с отчетами о проделанной в этом направлении работе в июне 2022 года, в декабре 2022 года, а также в мае текущего года.

Из отчетов известно, что за это время специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства и управление по дорожному хозяйству и благоустройству провели анализ пересечений перегруженных улиц местного значения (с малым количеством полос движения); оценили техническую возможность (геометрические параметры, наличие инженерных сетей и пр.) для организации кругового движения в рамках ремонта (содержания) автодорог. Сформированный перечень пересечений планировалось передать специализированной организации для разработки подробных проектных решений при выполнении работ по актуализации Комплексной схемы организации дорожного движения города Нижневартовска.

Как отметили специалисты департамента ЖКХ, без перестройки инженерных сетей и тотального демонтажа, колец на карте города не прибавится. И вопрос был переадресован в департамент строительства администрации города.

Если резюмировать, то по факту получается, что протокольное поручение по проработке удобной транспортной схемы так и осталось на данный момент неисполненным.

«Дайте нам четкий ответ, покажите наглядно на каком участке небольшая интенсивность движения и нет никакого смысла создавать кольцевую развязку, а где это необходимо. Также нужно знать где какие коммуникации проходят и какова стоимость проекта по переносу сетей. К вопросу нужно подойти максимально серьезно и комплексно», — отметил в июне 2022 года председатель Думы города Нижневартовска Алексей Сатинов.

Стоит напомнить, что чиновники в декабре прошлого года обещали в начале 2023 года привлечь к решению вопроса исследовательский институт. По крайней мере, об этом заявлял Сергей Сериков, занимавший на тот момент должность директора департамента ЖКХ: «При наличии финансирования в первом квартале планируем привлечь исследовательский институт. Думаю, половину вариантов перекрестков, предложенных нами, они отсеят».

Депутаты за время работы над этим вопросом определились с приоритетностью и очередностью среди перекрестков города для создания кольцевых развязок. Первыми, на взгляд народных избранников, «кольца» должны появиться на пересечении улиц Кузоваткина и Ленина, а также на пересечении проспекта Победы и улицы Ленина.

Кстати, протокольное поручение уже трижды не снимали с контроля. Депутаты отметили, что задача состоит не только в том, чтобы провести исследование, главное все-таки - внедрить кольцевые развязки. И один из ключевых вопросов тут – определение источника финансирования.

Накануне на заседании профильных комитетов чиновники доложили о проделанной работе по поручению депутатов. Большая часть отчета повторяет данные, озвученные в декабре 2022 года, и как оказалось, вопрос с привлечением исследовательского института до сих пор в разработке.

Вообще, мэрией Нижневартовска прорабатывается вопрос проектирования и строительства кольцевых развязок на 10 перекрестках улиц: Индустриальная – РЭБ флота (2П-2); Интернациональная – Северная; Мира – Кузоваткина; Мира – Дзержинского; 60 лет Октября – проспект Победы; 60 лет Октября – Нефтяников; 60 лет Октября – Дружбы Народов; Спортивная – Нефтяников; Спортивная – Дзержинского; Ленина – Нефтяников.

«Комплексу работ по устройству кольцевого движения на рассматриваемых перекрестках должна предшествовать аналитическая работа в отношении эффективности и необходимости реализации проекта, а также корректировка действующего перспективного комплексного развития города. Работы по оценке и сопоставлению интенсивности движения и пропускной способности существующей улично-дорожной сети выполняются в рамках разработки "Комплексных схем организации дорожного движения". Финансовые средства на разработки "Комплексных схем организации дорожного движения" заявлены при формировании проекта бюджета города Нижневартовска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, однако не нашли отражения в утвержденном бюджете города Нижневартовска», - сообщили чиновники.

«Ваш ответ можно пересказать более простым и понятным словом – «никогда». И Вы, и мы прекрасно понимаем, что денег на большую, комплексную работу в этом направлении у нас в ближайшей перспективе не появится. Может быть, стоит более приземленно подойти к решению вопроса?», - отметил депутат Сергей Землянкин.

Чиновники мэрии в ответ предложили подробно, детально и более предметно обсудить этот вопрос на комиссии по безопасности при администрации Нижневартовска.

Протокольное поручение депутаты с контроля так и не сняли и выразили намерение довести-таки инициативу до реализации.

Вопрос обустройства кольцевых развязок на территории города Нижневартовска не прихоть, а уже насущная жизненная необходимость. Работа светофоров, настроенных в соответствии с национальными стандартами, уже привела к тотальным пробкам на улицах столицы Самотлора в часы пик. Жители Нижневартовска говорят, что одно и то же расстояние от дома на работу (или обратно) зачастую теперь быстрее пройти пешком, нежели на автомобиле или общественном транспорте.