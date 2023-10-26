Корпоративная социальная сеть ТМК Mobi2U увеличила аудиторию в два раза

Корпоративная социальная сеть сотрудников Трубной Металлургической Компани (ТМК) под названием Mobi2U увеличилась в два раза.

Как сообщает пресс-служба ТМК, недавно Mobi2U отпраздновала пятилетие. За данный период времени аудитория выросла до 50 тыс. человек, число корреспондентов-работников предприятий ТМК увеличилось до 50 человек, а количество новостей – до 20 ежедневно.

Разработка и реализация социальной сети разрабатывалась Корпоративным университетом ТМК2U. В компании отмечают, что при информационной поддержке Mobi2U проходят все крупные корпоративные мероприятия ТМК. Также Mobi2U наполнена развлекательными рубриками, викторинами, конкурсами, флэшмобами и т.д.

По словам заместителя генерального директора ТМК по управлению персоналом – директора Корпоративного университета ТМК2U Елены Позолотиной, приложение позволяет повысить вовлеченность, удовлетворенность и лояльность работников к бренду работодателя, а также цифровизировать бизнесы-процессы.