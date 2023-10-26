Закон о "приземлении" распространился на владельца "Авиасейлс"

Гонконгская компания Go Travel Un Limited попала в список организаций, подлежащих в России "приземлению". Именно этой компании принадлежит сервис для поиска и покупки авиабилетов "Авиасейлс", сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"Роскомнадзор расширил перечень компаний, подлежащих "приземлению", добавив в него иностранную компанию Go Travel Un Limited. Ей принадлежит сервис для поиска авиабилетов "Авиасейлс", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что компания попадает под закон, поскольку на ее информационном ресурсе распространяется информация на русском языке, а число граждан РФ, посещающих сервис, превышает 500 тыс. человек в день.

Теперь, в рамках "приземления" компания обязана открыть в России собственный филиал, представительство или местное юридическое лицо. На сайте необходимо ввести форму обратной связи с пользователями РФ и ограничить доступ к любой информации, нарушающей российское законодательство. Помимо этого, компания должна зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с ведомством.

В противном случае к компании будут применены различные меры понуждения вплоть до блокировки их ресурсов в РФ.