28 Октября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Валовое производство молока во Владимирской области выросло на 6,9% и составило 365,4 тысячи тонн

25 октября представители Министерства сельского хозяйства Владимирской области приняли участие в работе V Всероссийского молочного форума, который проходит в Вологде, сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Съезд, посвящённый современным вызовам, точкам роста и возможностям отечественной молочной отрасли, собрал специалистов из 27 регионов России. 

Участники сессии обсудили вопросы цифровизации отрасли, внедрения ведомственных систем контроля продукции, сертификации и маркировки товаров. Темами сессий также стали перспективы развития экспорта, сыроделия и профильного образования с учётом перспективных потребностей рынка труда молочной промышленности, роль государственной поддержки в модернизации отрасли, взаимоотношения переработчиков с ритейлом, современные стратегии создания молочных брендов.

всероссийский молочный форум(2023)|Фото: avo.ru

К слову, Владимирской области есть чем поделиться с коллегами: 33-й регион по надою молока на одну корову по крупным и средним предприятиям традиционно входит в десятку регионов-лидеров РФ.

всероссийский молочный форум(2023)|Фото: avo.ru

По итогам 9 месяцев 2023 года в сельхозорганизациях и в крестьянско-фермерских хозяйствах Владимирской области насчитывается 54 тысяч коров, рост к аналогичному периоду прошлого года составил почти 2 процента. Валовое производство молока составляет 365,4 тыс. тонн (рост 6,9 процента к январю-сентябрю 2022 года). На 3,7 процента вырос надой на одну корову и превысил показатель в 7000 кг. 

Теги: производство молока, коровы, надой, всероссийский молочный форум


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