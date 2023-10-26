Президент России Владимир Путин утвердил климатическую доктрину страны

Глава государства Владимир Путин утвердил климатическую доктрину РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую климатическую доктрину Российской Федерации", - говорится в документе. Указ вступает в силу с 26 октября 2023 года.

В климатической доктрине прописаны система взглядов на цель, а также принципы, содержание и пути, которыми будет руководствоваться Россия при реализации единой государственной политики по теме изменения климата и его последствий - как внутри страны, так и на международной арене. Документ представляет собой основу формирования и реализации политики в области климата.