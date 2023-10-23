Бюджет Владимирской области на 2024 и трехлетний плановый период сохранит социальную направленность

Ключевым вопросом заседания Правительства Владимирской области 23 октября, которое провёл Губернатор Александр Авдеев, стал законопроект об областном бюджете на 2024 год и плановый период до 2026 года. Главный финансовый документ региона определяет основные ориентиры бюджетной политики на трёхлетнюю перспективу.

«За основу формирования проекта областного бюджета на 2024-2026 годы принят базовый вариант прогноза социально-экономического развития региона, параметры которого даже улучшились по сравнению с прошлогодними сценарными условиями. Полностью реализованы требования, установленные и утверждённые налоговой и бюджетной политикой, в полном объёме сохранены налоговые расходы. Собственные доходы региона прогнозируются с ростом в 13,2 процента к утверждённому ранее бюджету на 2024 год», – отметил первый заместитель Губернатора, министр финансов Вячеслав Кузин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительствуа Владимирской области, общий объём доходов на 2024 год прогнозируется в сумме 94 млрд 518,9 млн рублей, на 2025 год – 94 млрд 635,5 млн рублей, на 2026 год – 93 млрд 936,9 млн рублей. Налоговая политика Владимирской области в 2024 году и на плановый период до 2026 года ориентирована на развитие доходного потенциала региона на основе экономического роста. Основные источники собственных доходов областного бюджета в 2024 году – это налоги на прибыль и на доходы физических лиц, акцизы, налог по упрощённой системе налогообложения, налог на имущество организаций. На 2025-2026 годы ожидается рост собственных доходов областного бюджета на 8 и 4,5 процента к предыдущему году соответственно. Объём федеральной финансовой помощи будет уточнён в ноябре 2023 года в соответствии с проектом федерального бюджета на 2024-2026 годы, принятым во втором чтении Государственной Думой. Часть субсидий будет распределена на конкурсной основе.

Проект областного бюджета предусматривает расходы областного бюджета в 2024 году в 102 млрд 315,6 млн рублей, в 2025 году – 99 млрд рублей, в 2026 году – 94,4 млрд рублей. Эти средства позволят обеспечить исполнение действующих и вновь принимаемых расходных обязательств, в том числе перед населением региона. Среди приоритетов – поддержка семей с детьми и забота о старшем поколении.

Всего в трёхлетнем периоде на оказание социальных услуг и социальную поддержку граждан предусмотрено 71,6 млрд рублей. Этой поддержкой воспользуются более 600 тысяч жителей области. Продолжится модернизация регионального здравоохранения, в том числе благодаря профильному нацпроекту. Значимые проекты будут реализованы в сферах культуры, образования, физкультуры и спорта, туризма, ЖКХ. Приоритетными остаются вопросы повышения качества жизни людей на селе и поддержка предпринимательства.

«Учитывая риски развития экономики, предусмотрели определённые страховые механизмы на случай возникновения негативных факторов. Проведение бюджетной политики отталкивается от бюджетного правила, направленного на обеспечение сбалансированности областного бюджета. Это позволит защитить государственный сектор экономики от внешних рисков. В течение трёхлетнего периода планируется сокращение бюджетного дефицита. Объём государственного долга сохранится на экономическом безопасном уровне», – добавил первый вице-губернатор.

«Бюджет сбалансирован. Неплохо сформировали ту составляющую, которую направляем на развитие за счёт собственных средств и средств, привлекаемых федеральным инфраструктурным меню. Но важно наращивать темпы развития, реализовывать больше проектов, которые давали бы эффект для жителей области во всех сферах, используя лучшие практики, рекомендованные федеральными коллегами. Мы с вами видим: начинаем быстрее работать, получаем дополнительную помощь федерального уровня. Необходимо прикладывать максимальные усилия для получения федеральных денег. Привлечение федеральных средств даёт возможность высвобождать внутренние резервы, которые можно направлять на поддержку муниципалитетов. Очень важны качественная аналитика и контроль за исполнением государственных планов и программ», – подчеркнул Александр Авдеев.

Меры содействия сбалансированности местных бюджетов сохранены. Общий объём межбюджетных трансфертов муниципалитетам предусмотрен в 2024 году в сумме 37,3 млрд рублей (36,7 процента всех расходов областного бюджета). В целом за три года на поддержку местных бюджетов планируется направить 99,7 млрд рублей.